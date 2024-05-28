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Edirne'de Hacılarezanı Namazgahı yeniden hacıların uğurlama yeri olacak

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Gelenek olarak hac ve umreye gidenlerin kurban kesilerek uğurlandığı Hacılarezanı Namazgahı'ndan yarın hacı adayları uğurlanarak gelenek yeniden hayat bulacak. Edirne'de Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı. 2020 yılında restorasyona alınan namazgah, 2021 yılında tamamlanan restorasyonun ardından tekrar hacıların uğurlama yeri olacak.

Edirne'de Hacılarezanı Namazgahı yeniden hacıların uğurlama yeri olacak.

Gelenek olarak hac ve umreye gidenlerin kurban kesilerek uğurlandığı Hacılarezanı Namazgahı'ndan yarın hacı adayları uğurlanarak gelenek yeniden hayat bulacak.

Kutsal topraklara gidecek 100 kişilik hac kafilesi için namazgahta uğurlama töreni düzenlenecek.

Kur'an tilaveti, ilahi ve kaside dinletisi, hac ibadetinin anlatımı ve duanın ardından hacı adayları uğurlanacak.

Edirne'de Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan tek cepheli hazneli, kesme tüf taştan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı.

Kabe'ye gidecek hacı adaylarının ezan ve duayla uğurlandıkları namazgahın ilk onarımının, 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından yapılması sağlandı.

Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar hacıların uğurlandığı namazgah, sonrasında bu işlevini günden güne yitirdi.

Talatpaşa Caddesi'ne cephe namazgah, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2020 yılında restorasyona alınmış 2021 yılında restorasyon tamamlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Edirne Mimar Hac Kültür Yaşam Güncel Haberler

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