Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkarak anavatana ulaşan gurbetçiler, kurban bayramını memleketlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkarak anavatana ulaşan gurbetçiler, kurban bayramını memleketlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Kara yoluyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere diğer sınır kapılarında yurda giriş yapıyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan ve duygulanan gurbetçiler, işlemlerinin ardından bayramı aileleriyle geçirecek olmanın huzuruyla yollarına devam ediyor.

"Vatan gibisi yok"

Belçika'dan gelen Kütahyalı Bayram Çıldır, AA muhabirine Türk bayrağını görünce tüm yorgunluğunun geçtiğini söyledi.

Memlekete gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çıldır, "Vatan gibisi yok. Kurban bayramını memleketimde geçirmek için vatanım Türkiye'ye geldim. Kurbanımı burada kesecek ailece bayramı burada geçirecek olmak çok güzel." dedi.

-"Göz yaşlarına hakim olmadı"

Almanya'da gelen Celalettin Çoban da Türkiye girdikleri zaman göz yaşlarına hakim olamadıklarını belirtti.

Tarifsiz duygular yaşadıklarını anlatan Çoban, "Sınırdan geçince bütün tüylerimiz diken diken oluyor. Güvenlik güçlerimizi görünce gururlanıyoruz. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Bunları anlatmak çok zor. Bayramı da memleketimizde geçireceğiz. Vatanımızda bayramı geçirmek çok iyi olacak.

Bayram Ertaş ise kurban bayramına yetişmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, bir yıl boyunca Türkiye'ye gelmenin hayaliyle yaşadıklarını dile getirdi.

İngiltere'den gelen Kamil Kılıç da bayrama yetiştikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Türkiye Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title