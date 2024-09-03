Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Gurbetçi Sezonunda Rekor Giriş Çıkış

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunda kentteki sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 yolcunun giriş çıkış yaptığını açıkladı. Giriş ve çıkışlarda yolcu ve araç trafiği bakımından geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış yaşandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "gurbetçi sezonunda" kentteki sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 yolcunun giriş çıkış yaptığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'deki sınır kapılarında yaz aylarında gurbetçi trafiğine bağlı yoğunluk yaşandığını anımsattı.

Haziran ayının üçüncü haftasıyla eylül ayının ilk haftasını kapsayan gurbetçi sezonunun bu yıl da hareketli geçirildiğini ifade eden Sezer, giriş ve çıkışlarda yolcu ve araç trafiği bakımından geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış olduğunu belirtti.

Gurbetçi dönüş trafiğinin de neredeyse tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimiz açısından geliş ve gidişler iyiden iyiye azalmış durumda. Sezon boyunca önemli tedbirler alındı. Gurbetçilerimizin sıla hasretini gidermeleri adına güvenlik tedbirlerine ve gişelerdeki personel takviyelerine kadar birçok tedbir alındı ve yaz boyunca bu tedbirler devam etti.

Gurbetçi sezonunda 1 milyon 59 bin 834 binek araç giriş çıkışı oldu. Aynı dönemde 4 milyon 330 bin 25 gurbetçimizin bu sene giriş ve çıkışı söz konusu. Bu sene rekorlara imza attık. Bir günde 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm ümidimiz alınan tedbirlerle gurbetçilerimizin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmeleri yönünde. Hepsine sağlıklı ve güzel yolculuklar diliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Ekonomi Güncel edirne

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?
6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 3-4 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Sancaktepe, Çekmeköy su kesintisi listesi! 3-4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Foça, Seferihisar 3-4 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef Düello kim kazandı (KAZANDİBİ)? 3 Eylül Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! Yenimahalle, Çankaya, Elmadağ 3-4 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Müge Anlı, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Akrep, Yay burcu yorumu! 4 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Denizli'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title