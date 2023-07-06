Edirne'de Gümrük Memuru ile Yabancı Uyruklu Kadın Arasındaki Diyalog Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı
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Edirne'de görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan yabancı uyruklu kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı. İpsala Sınır Kapısı'nda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve İpsala Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu personel pasif göreve çekildi.
Edirne'de görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan yabancı uyruklu kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu kadın motosikletli, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı.
Söz konusu personel pasif göreve çekildi.