Edirne'de Gümrük Memuru ile Yabancı Uyruklu Kadın Arasındaki Diyalog Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Edirne'de görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan yabancı uyruklu kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı. İpsala Sınır Kapısı'nda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve İpsala Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu personel pasif göreve çekildi.