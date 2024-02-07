Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 oyun konsolu ve 4 oyun konsolu kumandası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.