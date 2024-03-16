Edirne'de gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi
Edirne'de yapılan operasyonda, şüphelilerin otomobilinde gümrük kaçağı 16 oto yedek parçası bulundu. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de gümrük kaçağı 16 oto yedek parçası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.Z. ve T.Ö'nün bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 16 oto yedek parçası ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, şüpheli T.D'yi Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan S.H, evinin önünde duran bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
S.H, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.