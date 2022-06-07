Edirne'de gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Haberler

Edirne'de gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler C.C. ve H.A'nın ev ve otomobillerinde arama yaptı. Aramada, 18 şişe gümrük kaçağı içki, 14 karton makaron ve tütün ürünü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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