Edirne'de gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Haberler

Edirne'de gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler C.C. ve H.A'nın ev ve otomobillerinde arama yaptı.
Aramada, 18 şişe gümrük kaçağı içki, 14 karton makaron ve tütün ürünü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel