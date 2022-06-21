Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi Edirne'de düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K'nın evinde ve otomobilinde arama gerçekleştirdi. Edirne'de düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K'nın evinde ve otomobilinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 133 şişe gümrük kaçağı içki, 90 paket sigara ve çok miktarda faturasız ürün bulundu. Şüpheliler R.K hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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