Edirne'de gümrük kaçağı elektronik sigara ve sigara likidi ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de gümrük kaçağı elektronik sigara ve sigara likidi ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de gümrük kaçağı elektronik sigara ve sigara likidi ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 3 bin 5 elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 3 bin 5 elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 5 elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüpheliler H.M.D, N.H.N, K.I.T, K.D.D, A.I.D ve G.D.D hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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