Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Edirne'de, bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüpheli N.G'yi Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.