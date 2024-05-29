Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, N.H'nin kargo gönderilerinde yapılan aramada 19 saç düzleştirici ve 5 elektrikli süpürge ele geçirildi. Olayla ilgili N.H. gözaltına alındı.
Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler N.H'nin kargo gönderlerinde arama gerçekleştirdi. Aramada gümrük kaçağı 19 saç düzleştirici ve 5 elektrikli süpürge ele geçirildi.
Olayla ilgili N.H. gözaltına alındı.