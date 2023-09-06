Edirne'de gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.M'nin kullandığı otomobili Fatih Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli Y.M. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel