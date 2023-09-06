Haberler

Edirne'de gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.M'nin kullandığı otomobili Fatih Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 61 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli Y.M. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

title