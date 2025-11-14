Edirne'de Gümrük Kaçağı 500 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Edirne'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilin gizli bölmelerinde 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara satışının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmaları kapsamında İpsala'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda kaçakçılık şüphelisinin otomobilinde yapılan aramada bagaj ve koltukların altına gizlenmiş gümrük kaçağı 500 elektronik sigara ele geçirildi.
Polis, kaçakçılıkla ilgili şüpheli otomobil sürücüsü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel