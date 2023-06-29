Edirne'de gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ve 24 hard disk ele geçirildi
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Edirne'de yapılan bir operasyonda, şüpheli bir kişinin otomobilinde yapılan aramada 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 24 adet hard disk ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ve 24 hard disk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.Y'nin otomobilinde arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ve 24 hard disk ele geçirildi.
Şüpheli U.Y. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Açıktan hırsızlık
Uzunköprü'de çantası çalınan kişi polise başvurdu.
Muradiye Mahallesi'nde kurulan pazara giden A.S. pazar tezgahı üzerine bıraktığı çantasının yerinde olmadığını fark etti.
A.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
İş kazası
Süloğlu'nda çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.
General Hüsnü Hüseyin Caddesi'ndeki inşaatta çalışan O.A, düşerek yaralandı.
Yaralanan işçi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.