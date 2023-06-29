Edirne'de gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ve 24 hard disk ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, şüpheli bir kişinin otomobilinde yapılan aramada 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 24 adet hard disk ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.