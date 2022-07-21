Edirne'de gümrük kaçağı 34 şişe içki ve 50 cep telefonu yakalandı Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 34 şişe alkollü içki ve 50 cep telefonu ele geçirildi. Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 34 şişe alkollü içki ve 50 cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta aramada gümrük kaçağı 34 şişe alkollü içki ve 50 cep telefonu bulundu. Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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