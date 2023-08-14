Edirne'de gümrük kaçağı 260 elektronik sigara ele geçirildi
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Edirne'de yapılan operasyonda gümrük kaçağı 260 elektronik sigara ve 35 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Şüphelilere '5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Edirne'de gümrük kaçağı 260 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.B. ve F.Ö'nün bulundukları otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 260 elektronik sigara ve 35 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Şüpheliler S.B. ve F.Ö hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.G'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Edirne'de ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.D'yi 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.