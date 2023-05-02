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Edirne'de gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi

Edirne'de gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler E.H, S.S, S.P. ve M.Ç. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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