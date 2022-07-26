Edirne'de gümrük kaçağı 223 şişe içki ele geçirildi Edirne'nin Havsa ilçesinde gümrük kaçağı 223 şişe içki ele geçirildi. Edirne'nin Havsa ilçesinde gümrük kaçağı 223 şişe içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.K. ve H.K'nin Yeni Mahalle'deki evinde arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 223 şişe içki bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. ??????? AA / Gökhan Zobar - Güncel Güncel Haberler

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