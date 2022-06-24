Edirne'de gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde 128 sigara likidi ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde 128 sigara likidi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ç'nin kullandığı aracı, şüphe üzerine Talatpaşa Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Sürücü S.Ç, gözaltına alındı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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