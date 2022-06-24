Edirne'de gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi
AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de bir otomobilde 128 sigara likidi ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde 128 sigara likidi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ç'nin kullandığı aracı, şüphe üzerine Talatpaşa Caddesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Sürücü S.Ç, gözaltına alındı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel