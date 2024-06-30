Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler R.G.Ö'nün adresinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.