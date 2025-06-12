Edirne'de Görev Süreleri Dolu Kaymakamlar İçin Veda Programı Düzenlendi

Edirne'deki görev süreleri dolan kaymakamlar için veda programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ve Meriç Kaymakam vekili Adnan Ayte için Edirne Gastronomi Akademisi'nde program düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, kaymakamlara Edirne'ye olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.