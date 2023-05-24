Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı

EDİRNE - Edirne'de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

Edirne'de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından hafif sağanak ve güneşle birlikte gökyüzünde oluşan rengarenk gökkuşağı görenleri mest etti. Gökkuşağını gören vatandaşlardan bazıları mutluluğunu gizleyemezken kimisi de oluşan güzel görüntüyü çekmek için telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Şehrin birçok noktasından görülen çift sıra gökkuşağı Edirneli vatandaşlara görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağı, yağışın ardından etkisini kaybetmesiyle birlikte gözden kayboldu.

Vatandaşlardan Esma Sultan Okur, renkleri çok sevdiğini ve gökkuşağını görünce hemen video ve fotoğraf çektiğini belirtti. Gökkuşağını görünce çocukluk zamanlarının aklına geldiğini belirten Okur, çocukken gökkuşağını altından geçebilmek için gün boyu koştuğunu ve o anların şimdi gözünde canlandığını ifade etti.