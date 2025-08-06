Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu

Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu
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Edirne'de çiseleme ile başlayan yağış, kısa sürede gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı. Yağış, sıcak hava sonrası serinleme sağlarken, vatandaşlar duraklarda korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Edirne'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, etkisini artırarak bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam etti.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Nem ve sıcak havanın etkili olduğu kentte sağanak kısa süreli de olsa serinletti.

Öğleden sonra 34 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 29 dereceye kadar düştü.

Sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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