Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

Edirne'de şiddetli sağanak ve zaman zaman dolu yağışı etkisini gösteriyor.

Kapalı bir havanın hüküm sürdüğü kentte öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı, yağış zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşti.

Yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın ve dolu yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.