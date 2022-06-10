Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Haberler

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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Havanın kapalı olduğu kentte, sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte yağışın gelecek hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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