Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor.

Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor.

Aniden başlayan sağanak nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları başlarına poşet geçirerek bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Nazım Can, AA muhabirine, daha önce uyarısı yapılan sağanağın başladığını belirtti. Yağmurun bereket olduğunu söyleyen Can "Çok güzel bereket oldu. Çiftçiler için çok iyi oldu bu yağış." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmuştu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title