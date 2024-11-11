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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığında Organizatör Yakalamalarında Artış

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığında Organizatör Yakalamalarında Artış
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 ayda 609 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve yasa dışı göçmen sayısında yüzde 87 oranında azalma olduğunu açıkladı.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentin serhat şehri olması nedeniyle göçmen kaçakçılığında hedef il konumunda olduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 tane organizatörü yakaladık. Bu gerçekten de geçen yıla göre oranladığımızda büyük bir artış göstermiş durumda" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kolluk kuvvetleriyle ekim ayında kentteki asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdikleri aylık asayiş toplantısı sonrası, basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Toplantıda Sezer'e, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Üsteğmen Yunus Can Efe, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu eşlik etti.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA HEDEF İL KONUMUNDAYIZ'

Edirne'nin serhat ili olması nedeniyle göçmen kaçakçılığında hedef il konumunda olduğunu belirten Vali Sezer, "Malumunuz ilimiz serhat ili, sınır ili. Dolayısıyla ilimizle ilgili olarak özellikle dört tane kapımız var ve bu kapılarımızda da hem araç hem de insan trafiği yoğun bir şekilde mevcut ve yaşanıyor. Burada özellikle sınır ili olmasından dolayı göçmen kaçakçılığı noktasında özellikle hedef il konumundayız. Bununla ilgili daha önceki aylarda da bazı değerlendirmeleri sizlerle paylaşma imkanımız olmuştu. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak alınan kararlar doğrultusunda özellikle hem sınır hattımızda 324 kilometre devriye yolumuzu tamamladık ve bununla ilgili olarak da elektro-optik kulelerden asansörlü kule sistemlerine kadar birçok yine ilave takviyeler, ilave personeller, jandarmadan ve hudut tugayımıza, ilave personellerle beraber bu noktadaki kararlılığı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'YASA DIŞI GÖÇMENLERDE YÜZDE 87 ORANINDA AZALMA VAR'

Edirne'de geride kalan 10 aylık süreçte 609 organizatör yakalandığını belirten Vali Sezer, "Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 tane organizatörü yakaladık. Bu gerçekten de geçen yıla göre oranladığımızda büyük bir artış göstermiş durumda. Yine bu yakalanan organizatörlerin yanında özellikle başta kiralık ve ticari araçlarla bunlar yapılıyor. Onlar olmak üzere 329 tane de araç, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı için yakalanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ilimiz göçmen kaçakçılığı, yani rota ve göçmen hareketliliği noktasında yüzde 87 oranında azalmıştır. Yani Edirne'ye gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 87 oranında azalma var. Ekim ayında da bu oranı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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