Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Meriç ilçesi kavşağında yaptığı denetimde araç ve sürücüleri kontrol etti.

Denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

Ş.K'nin kullandığı araçta bir düzensiz göçmen yakalandı, yapılan aramada tabanca, 2 şarjör ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sürücü Ş.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtaki yabancı uyruklu Ö.A. da işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.