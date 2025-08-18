Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı Ş.K. tutuklandı. Denetim sırasında yakalanan düzensiz göçmene ve ele geçirilen silahlara dikkat çekildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Meriç ilçesi kavşağında yaptığı denetimde araç ve sürücüleri kontrol etti.

Denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

Ş.K'nin kullandığı araçta bir düzensiz göçmen yakalandı, yapılan aramada tabanca, 2 şarjör ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sürücü Ş.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtaki yabancı uyruklu Ö.A. da işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak transfer

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.