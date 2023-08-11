Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan operasyonda, aralarında birinin göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız silah, fişekler, tel kesme makası ve para ele geçirildi. Göçmen kaçakçısı tutuklandı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.