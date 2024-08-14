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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Edirne'de polisin gerçekleştirdiği dronlu operasyonda VIP minibüsle getirilip kamyonete bindirilen 13 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Tutuklananlar arasında FETÖ'den aranan bir kişi de bulunuyor.

EDİRNE'de polisin göçmen kaçakçılarına yönelik dronlu operasyonunda VIP minibüsle getirilip kamyonete bindirilen ve aralarında FETÖ'den aranan Ü.E.'nin de olduğu 13 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Ü.E. ile organizatör şüphelileri G.D.K ve B.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik ortak yaptığı çalışmada, VIP minibüs ve otomobillerle kente getirilen, aralarında terör örgütlerine üye şüphelilerinin de bulunduğu kaçak göçmenlerin kapalı kasa kamyonete bindirilip, yurt dışına çıkarılmak istendiğini belirledi. Dronla takip gerçekleştiren polis, VIP minibüsle getirilen kaçak göçmenlerin kentin gözlerden uzak bölgesinde bindirildiği kamyoneti ve minibüsü izlemeye aldı. Eski İstanbul Caddesi'nde durdurulan kamyonette 13 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı. Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ü.E. ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Göçmen Edirne Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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