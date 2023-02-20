Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda yangın çıktı Güncel Haberler Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu. Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu. Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ağaçlık alana sıçraması nedeniyle Atatürk Bulvarı, polis tarafından trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Geri dönüşüm işçisi İbrahim Karaarslan, yangında üç günde topladığı malzemelerin heba olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Güncel Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.