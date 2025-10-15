Haberler

Edirne'de Genel Tarım Sayımı İçin Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

Edirne'de, 2025 yılı Genel Tarım Sayımı kapsamında muhtarlarla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım arazileri ve Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında bilgi verildi.

Edirne'de Genel Tarım Sayımı kapsamında muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Genel Tarım Sayımı kapsamında resen kayıt işlemleriyle sisteme alınan ancak tarım arazisi oldukları teyit edilemeyen ve tasarruf edenleri belirlenemeyen parsellerin değerlendirilmesi amacıyla muhtar bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü İslam Köse, tarım ve orman uzmanı Oktay Öcal, TÜİK Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tarım sayımı sürecine ilişkin yapılan sunumun ardından, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmayan tarım arazilerinin resen kayıt altına alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, muhtarların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişiyle sona erdi.

Su ürünleri denetlendi

Edirne'de su ürünleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte görevli su ürünleri mühendisleri tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Tüm üretim ve satış noktalarında yapılan kontroller ile su ürünlerinin güvenli, sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde tüketiciye ulaşmasının sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
