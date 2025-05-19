Edirne'de Gençlik Şöleni Coşkusu

Edirne'de Gençlik Şöleni Coşkusu
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne'de düzenlenen Gençlik Şöleni'nde çeşitli spor gösterileri ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Vali Sezer ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte aktivitelere katıldı.

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda farklı spor dallarında gösteriler sergilendi.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Spor faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Sezer ve beraberindekiler, öğrencilerle voleybol oynadı.

Sezer, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan standı da ziyaret ederek boy ve kilo ölçümü yaptırdı.

Etkinlik alanında müzik ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Mehteran Takımı'nın konseriyle devam eden şölen, öğrenci gruplarının mini konserleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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