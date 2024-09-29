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Edirne'de Gençlik Korosu Seçmeleri Başlıyor

Edirne'de Gençlik Korosu Seçmeleri Başlıyor
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Edirne Belediyesi, 8-18 yaş arasındaki gençler için Gençlik Korosu seçmeleri düzenleyecek. Seçmeler 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında yapılacak.

Edirne'de, Gençlik Korosu seçmeleri yapılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Gençlik Korosu seçmeleri 8-18 yaş arası gençler arasında olacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu seçmeler, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Akın, çocuklara süt dağıttı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 28 Eylül Dünya Okul Sütü Günü kapsamında çocuklara süt dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Edirne Belediyesi Romacted Çocuk Evi'ni ziyaret ederek burada eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara süt ikram eden Akın, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve dezavantajlı çocukların eğitime erişimini arttırmak amacıyla hizmet veren Romacted öğrencilerine belediye olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Sağlık Hizmetleri Birimi Hemşiresi İnci Özer ve Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş da katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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