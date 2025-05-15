Edirne'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Edirne'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı
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Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Haftası' kutlamaları Atatürk Anıtı'nda başladı. Şükran Sinici, gençlerin milletin en büyük hazinesi olduğunu vurgulayarak geleceğin mimarları olduklarını ifade etti. Program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Edirne'de " Gençlik Haftası" kutlamaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla süren programda gençler adına konuşan Şükran Sinici, gençlerin bir milletin en büyük hazinesi olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğin mimarları olduğunu belirten Sinici, "Bizlere düşen görev vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak ve çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla kendimizi geliştirmektir. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşımaktır. Unutulmamalıdır ki bir ulusun gücü, gençliğin taşıdığı değerler ve idealist duruşuyla ölçülür." dedi.

Halk oyunları gösterisiyle sona eren programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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