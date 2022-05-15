Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler

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Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne'de Gençlik Haftası törenle kutlandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Gençlik Haftası törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, gençlerle birlikte anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan gönüllü gençlik lideri Beyza Tokuş, gençlerin ideallerine katkıda bulunan, onları değerli hissettiren bu haftanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin şanlı tarihlerinden ilham alarak, gençlik enerjisi ve mevcudiyetinin farkında olarak çok çalışacaklarını belirten Tokuş, "Bizlerin insan haklarına duyarlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, uluslararası alanda yaşıtlarımızla rekabet edebilmemiz için her türlü imkanı sağlayan güzel ülkemize gençlik adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törene şube müdürleri, il temsilcileri ve gençler katıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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