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Edirne'de Gençler Sporla Büyüyor

Edirne'de Gençler Sporla Büyüyor
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Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü, minik karateciler için açtığı kurslarla disiplin ve özgüven kazandırıyor. Ayrıca, öğrencilere yönelik doğayla iç içe spor etkinlikleri düzenleniyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan karate kursu sürüyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, minik karateciler antrenörler eşliğinde her geçen geçen gün ustalaşıyor.

Mimar Sinan Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren sporcular, kendini savunmayı öğrenirken disiplin, özgüven ve mücadele ruhunu da kazanıyor.

Öğrenciler Musabeyli korusunda spor yaptı

Lalaşahinpaşa ilk ve orta okulu öğrencileri Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda spor yaptı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve öğretmenler doğayla iç içe bir gün geçirirken çeşitli oyunlar, spor aktiviteleri ve kültürel etkinliklerle dolu keyifli anlar yaşandı.

Öğrenciler birlik ve beraberliği güçlendiren bu etkinlikte doğanın tadını da çıkardı.

Raşit Efendi İlkokulunda Pilav Günü etkinliği yapıldı

Keşan ilçesindeki Raşit Efendi İlkokulunda Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene ve belediye yetkilileri etkinliğe katıldı.

Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Ergene, ülkenin geleceği gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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