EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde debisi 92 metreküp/saniye akarak 'sarı alarm' seviyesine gelen ve taşkınlara neden nehirde debi, bugün 8 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne'de önemli miktarda tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri'nde, bölgenin mevsim yağışlarının zamanında almaması nedeniyle su debisinde düşüş görüldü. 2021 yılının aynı döneminde debisi saniyede 92 metreküp/saniye akan ve sarı alarm vererek taşkına neden olan nehirde bugün debi 8 metreküp/saniyeye kadar düştü. Akış hızı oldukça azalan nehirde amatör balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da suyun azlığının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 8 metreküp/saniye olarak ölçülen Tunca Nehri'nin yanı sıra, Meriç Nehri'nde de debi 164 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Normal akışı 10 ila 14 metreküp/saniye olan nehirdeki düşüşün, Nisan yağışları ile birlikte artması bekleniyor