EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ - Haberler

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EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde debisi 92 metreküp/saniye akarak 'sarı alarm' seviyesine gelen ve taşkınlara neden nehirde debi, bugün 8 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne'de önemli miktarda tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri'nde, bölgenin mevsim yağışlarının zamanında almaması nedeniyle su debisinde düşüş görüldü. 2021 yılının aynı döneminde debisi saniyede 92 metreküp/saniye akan ve sarı alarm vererek taşkına neden olan nehirde bugün debi 8 metreküp/saniyeye kadar düştü. Akış hızı oldukça azalan nehirde amatör balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da suyun azlığının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 8 metreküp/saniye olarak ölçülen Tunca Nehri'nin yanı sıra, Meriç Nehri'nde de debi 164 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Normal akışı 10 ila 14 metreküp/saniye olan nehirdeki düşüşün, Nisan yağışları ile birlikte artması bekleniyor

EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunca Nehri, Edirne, Tarım, su, Güncel, Haberler

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