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Edirne'de geçen ay 557 konut satıldı

Edirne'de geçen ay 557 konut satıldı

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Edirne'de nisanda 557 konutun satışı gerçekleşti.

Edirne'de nisanda 557 konutun satışı gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. 557 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,7'si Edirne'de gerçekleşti. Edirne en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 33'üncü sırada yer aldı.

Edirne'de ipotekli konut satışları sayısı 137 olarak gerçekleşti. Edirne'de diğer satış türleri sonucunda 420 konut el değiştirdi. Edirne'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 75,4 olarak gerçekleşti. Edirne diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 0,7'lik pay alarak 35'inci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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