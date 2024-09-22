Edirne'de Gece Eğitimleri ile Üreticilere Destek

Edirne'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilere yönelik gece eğitimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında teknik personel, Keşan ve Enez ilçesindeki köylerde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimde buğday yetiştiriciliği, sözleşmeli tarım, üretim planlaması, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Üreticilerin bilgilendirilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.