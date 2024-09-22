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Edirne'de Gece Eğitimleri ile Üreticilere Destek

Edirne'de Gece Eğitimleri ile Üreticilere Destek
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, Keşan ve Enez ilçelerindeki üreticilere yönelik gece eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerde buğday yetiştiriciliği, sözleşmeli tarım, tarımsal destekler ve diğer tarım konuları ele alındı.

Edirne'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilere yönelik gece eğitimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında teknik personel, Keşan ve Enez ilçesindeki köylerde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimde buğday yetiştiriciliği, sözleşmeli tarım, üretim planlaması, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Üreticilerin bilgilendirilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ekonomi Eğitim edirne Güncel Keşan Tarım Enez

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