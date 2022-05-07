Edirne'de Gaziler Derneğinden çalınan televizyon ve bilgisayar bulunarak derneğe teslim edildi

EDİRNE (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin hizmet binasından televizyon ve bilgisayar çalan zanlı tutuklandı, çalınan eşyalar polis ekiplerince bulunarak derneğe teslim edildi.

Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasında yaşanan hırsızlığın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, takibe aldıkları zanlı G.E'yi başka bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Arama sonucu çalınan malzemeleri bulan ekipler, dernek binasına gelerek bilgisayar ve televizyonu gazilere teslim etti.

Gözaltına alınan G.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin iki gün gibi kısa bir zamanda yakalandığını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'a teşekkür eden Demir, polis ekiplerinin canla başla çalışarak çalınan malzemeleri bulduklarını dile getirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin bize hediye etmiş olduğu bilgisayar, televizyon, evrak dolabı ve bazı aksesuarlar çalınmıştı. Bizim için önemli olan bilgisayarın ve televizyonun bulunması oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımız ifade verip davacı olmuştu. Bu işi yapan kişinin de ıslah olmasını ve bir daha bu işlere kalkışmaması konusunda bir ceza almasını istiyoruz."

Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasının penceresini kırarak içeri giren şüpheli, dernekteki televizyon, bilgisayar, güvenlik kamera kayıt cihazı ile dernek evrakının bulunduğu dolabı çalmıştı.

Olayda güvenlik kamerası kablolarının kesildiği belirlenmişti.