Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere yönelik eğitim programları açılacak

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında, işsiz kadın ve gençlere yönelik aşçı yardımcılığı ve servis elemanı yardımcılığı eğitim programları düzenlenecek.

Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere yönelik eğitim programları açılacak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile ETSO tarafından, Edirne İşkur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında işsiz kadın ve gençlere yönelik aşçı yardımcılığı ve servis elemanı yardımcılığı eğitim programları açılacak.

Şubat ayı itibari ile başlayacak olan eğitim programında, aşçı yardımcılığı eğitim programı, 450 saat, 12 hafta, servis elemanı yardımcılığı eğitim programı, 690 saat, 18 hafta sürecek.

Eğitimler sonunda kursiyerlerin eğitim performansı, devamlılığı gibi kriterler değerlendirilecek, kursiyerlerin yüzde 50'si ilgili sektörlerde istihdam edecek.

ETSO hizmet binasında başlayacak mesleki eğitimlere 18-35 yaş arası, İŞKUR'a kayıtlı kişiler başvurabilecek.

Kursiyer seçimi, başvuru kriterlerine uygun adayların, başvuru sırası ile kayda alınmak sureti ile değerlendirilecek, mesleki eğitim programı maksimum 20 kursiyer ile sınırlı olacak.

Bu kapsamda mesleki eğitimlere katılmak isteyen adaylar ETSO resmi web sayfasında yer alan ilgili başvuru formunu doldurarak odanın AB ve Dış İlişkiler Birimine ulaştıracak.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Trakya Bölgesi Edirne Gastronomi Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Alper Gezeravcı nereden uzaya gidecek? Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti mi? Türk astronot ne zaman, saat kaçta gidecek? Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri! Alper Gezeravcı ne mezunu? MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI | 2024 MHP belediye başkan adayları listesi! MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu? MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Gaddar oyuncuları kimler, konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI: Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki! BAŞAKŞEHİR – BOLUSPOR CANLI: Başakşehir – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Boluspor canlı yayın linki! Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir? Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek? Protein yüksekliği neden olur? Protein neden yüksek çıkar, nasıl geçer? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE | GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 17 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title