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Edirne'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

Edirne'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde O.E'nin bıçakla gasp edildiği olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler Ö.D. ve A.A, polis ekiplerince yakalandı. Ö.D'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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