Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı, 11 Kadın Kurtarıldı

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı, 11 Kadın Kurtarıldı
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Edirne'de düzenlenen jandarma fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı. Operasyonda çeşitli delil ve materyaller ele geçirildi.

EDİRNE'de jandarmanın masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi. Adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı. Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ile 11 kadın hakkındaki işlemler devam ediyor.

Haber: Umut IŞIK-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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