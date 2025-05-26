Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı, 12 Kadın Kurtarıldı

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı, 12 Kadın Kurtarıldı
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Edirne'de jandarma, masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alırken, 12 kadını kurtardı. Operasyonda çeşitli delil ve malzemelere de el konuldu.

Edirne'de jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

Keşan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi. Adreslere düzenlenen operasyonda 9'u kadın 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı. Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Keşan'da adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Kurtarılan kadınlar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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