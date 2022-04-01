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Edirne'de fırtına etkili oluyor

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de fırtına etkili oluyor

Edirne'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Balıkpazarı Caddesi'nde Polis Parkı içerisindeki çocuk oyun grubunun bulunduğu alana büyük bir ağaç devrildi.

Olay sırasında alanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ulus Pazarı'nın sebze satılan kısmında bir ErcanTavukçu'nun sebze tezgahının şemsiyesinin üzerine de ağaç devrildi. Ağacın dallarının çarpması nedeniyle Tavukçu'nun kamyonetinin ön camı kırıldı.

Tavukçu, AA muhabirine, bir anda tezgahın üzerindeki şemsiyenin üzerine ağaç devrildiğini belirterek, "Yaralanan olmadı. Çok korktuk." dedi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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