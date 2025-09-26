Edirne'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde ayrıca 30 araç sürücüsüne toplamda 258 bin 467 lira ceza uyguladı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Denetimde ayrıca 30 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 258 bin 467 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel