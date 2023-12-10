Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü cezaevine gönderildi.

Edirne'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.