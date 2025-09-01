Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı, Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "Basit yaralama" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "basit yaralama" suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aşçıoğlu Mahallesinde yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine N.Ç'nin üzerini aradı.

Şüphelinin cebinde bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden para ve cep telefonu çalındı.

Alınan bilgiye göre, C.T'nin Nişancıpaşa Mahallesindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 85 bin lira ile cep telefonu çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayıp kardeşini arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp kardeşinin bulunması için polise başvurdu.

B.G, Selimiye Polis Merkezine giderek, kardeşi R.T'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.

Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.