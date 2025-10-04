Haberler

Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Uzunköprü ilçesinde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan B.B. emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan B.B'yi yakaladı.

B.B'nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
